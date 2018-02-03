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10:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Малолетним преступникам Приморья меняют будущее

Несовершеннолетних осужденных пытаются наставить на путь истинный, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Психологи провели групповое психокоррекционное мероприятие по профилактике повторных преступлений и правонарушений. Им объяснили что такое «конфликт с законом», «проблема выбора», «ответственность за принятые человеком решения».

Для легкого восприятия информации использовались тематические мультфильмы и рисунок мандалы «Мое прошлое, настоящее и будущее». Это дает возможность малолетним преступникам осознать, что прошлое оказывает влияние на настоящее и будущее, и попробовать смоделировать свое будущее, учитывая ошибки прошлого. Это как никогда актуально для подростков, нарушивших закон, ведь большинству из них трудно самовыражаться.

Психологи остались весьма довольны результатами — подростки обрисовали свое будущее в радужных красках, осознавая, что нужно получать образование, хорошую работу и завести семью.

Таисия Масина.

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