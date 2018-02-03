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07:46 (мск), источник: Tengrinews

16-летняя девушка без вести пропала в Алматинской области

В Алматинской области без вести пропала 16-летняя девушка — она вышла утром 28 января из дома в районе ГРЭС и ушла в неизвестном направлении.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщает «Дорожный патруль».

Приметы пропавшей: рост — 170 сантиметров, темно-карие глаза, волосы коричневого цвета, среднего телосложения. Девочка была одета в зеленую куртку, черные джинсы, на голове была синяя шапка.

«Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, можно обращаться по телефонам: 8 (702) 340 14 15, 8 (707) 126 13 92 либо на «102», — просят сотрудники полиции и родные девушки.
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