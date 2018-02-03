16-летняя девушка без вести пропала в Алматинской области
В Алматинской области без вести пропала 16-летняя девушка — она вышла утром 28 января из дома в районе ГРЭС и ушла в неизвестном направлении.
В Алматинской области без вести пропала 16-летняя девушка — она вышла утром 28 января из дома в районе ГРЭС и ушла в неизвестном направлении.
Об этом сообщает «Дорожный патруль».
Приметы пропавшей: рост — 170 сантиметров,
«Всем, кто обладает
какой-либоинформацией о пропавшей, можно обращаться по телефонам: 8 (702) 340 14 15, 8 (707) 126 13 92 либо на «102», — просят сотрудники полиции и родные девушки.