Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал SOS
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы в северокорейский Раджин,
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы в северокорейский Раджин,
«Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа», — рассказал Баранов.
По словам директора
К судну уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут к нему подойти
из-зальда.
Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.
Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном, это были мука и рис. Ранее «ИнвестСтройТрест» занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.