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06:48 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал SOS

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дало сигнал SOS в водах Владивостока, рассказал РИА Новости директор компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест», представитель северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong «РосКор» Владимир Баранов.

Источник: РИА Новости

«Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа», — рассказал Баранов.

По словам директора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест», капитан судна сутками ранее послал аварийную радиограмму, но реакции на нее не было. Также он отметил, что судно стоит в районе бухты Тихой города Владивостока. По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

К судну уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут к нему подойти из-за льда.
Владимир Баранов
Директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представитель северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong "РосКор"

Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном, это были мука и рис. Ранее «ИнвестСтройТрест» занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.

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