Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал SOS

Источник: РИА Новости

«Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа», — рассказал Баранов.

По словам директора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест», капитан судна сутками ранее послал аварийную радиограмму, но реакции на нее не было. Также он отметил, что судно стоит в районе бухты Тихой города Владивостока. По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

К судну уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут к нему подойти из-за льда. Владимир Баранов Директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представитель северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong "РосКор"

Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.