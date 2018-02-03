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07:49 (мск), источник: Kazinform

У десятков автомобилей за ночь пробили колеса неизвестные в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Около 25 автомобилей оказались с проколотыми шинами после хулиганских развлечений в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неустановленные лица повредили на некоторых машинах по одному колесу, а другие автовладельцы вынуждены менять все четыре колеса. Массовая порча чужого имущества произошла во дворе в спальном районе Юго-Восток.

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«Многие соседи, включая меня, позвонили в полицию. Практически каждый позвонил на линию 102 центра оперативного управления УВД и сообщил о совершенном преступлении.

Хозяева машин имеют несколько версий случившегося. Одна из догадок — это намек со стороны хозяев автостоянок на то, что с машинами может случиться любое несчастье, если они будут стоять на дворах домов. Часть водителей подозревает, что организатор этой акции — одна из местных шиномонтажек, которая создает себе клиентуру.

Заявления поступили в Юго-Восточный районный отдел полиции.

Видеокамер во дворе дома нет.

Напомним, ранее сообщалось о проколе колес около 20 машин. В дальнейшем поступили еще заявления. Общее количество поврежденных машин приблизилось к 50. Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые рассказали, что портили колеса ради развлечения.

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