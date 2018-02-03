У десятков автомобилей за ночь пробили колеса неизвестные в Караганде

Неустановленные лица повредили на некоторых машинах по одному колесу, а другие автовладельцы вынуждены менять все четыре колеса. Массовая порча чужого имущества произошла во дворе в спальном районе Юго-Восток.

«Многие соседи, включая меня, позвонили в полицию. Практически каждый позвонил на линию 102 центра оперативного управления УВД и сообщил о совершенном преступлении.



Хозяева машин имеют несколько версий случившегося. Одна из догадок — это намек со стороны хозяев автостоянок на то, что с машинами может случиться любое несчастье, если они будут стоять на дворах домов. Часть водителей подозревает, что организатор этой акции — одна из местных шиномонтажек, которая создает себе клиентуру.



Заявления поступили в Юго-Восточный районный отдел полиции.