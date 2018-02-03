Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Похудение усиливает голод
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
Принадлежавший Порошенко завод стал собственностью России
Костенко эмоционально ответила завистникам
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
12В Париже Сена вышла из берегов
09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье продолжают искать рыболовное судно «Восток»

Сейнер пропал 25 января в 200 км (108 морских миль) южнее мыса Гамова.

Источник: Комсомольская правда

В акватории Японского моря сегодня, 3 февраля, продолжаются поиски рыболовецкого судна «Восток», на котором 25 января сработал аварийный буй.

По сообщению МЧС Приморья, за минувшие сутки спасательная авиация — самолёты Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров — а также спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и проходящие мимо суда обследовали акваторию Японского моря. 74 245 кв. км. осмотрела авиация. 22943 кв. км. — морские суда.

3 февраля вылеты авиации произошли в 10.00 и 10.15 по местному времени.

Напомним, рыболовный морозильный сейнер «Восток» следовал в Холмск из южнокорейского Донхэ и попал в сильный шторм. Предположительно на палубе были крабовые ловушки, которые обледенели, из-за чего судно потеряло остойчивость и перевернулось.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В приморском селе поймали тигрицу, которая часто наведывалась к людям
Киркоров и Орбакайте поддержали «грязные танцы» ульяновских курсантов
Посол объяснил, зачем США нужна «страшилка» в виде России
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Украина резко увеличила экспорт шмелей
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
На спутнике Сатурна нашли признаки жизни
В МГУ нашли способ победить рак
Спорт
Оправдание россиян станет одной из главных тем исполкома МОК Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Самые громкие скандалы: как Киркоров и Хованский ссорились с другими звездами Раньше у мужчин были дуэли, а теперь все решается в социальных сетях. Эти битвы иногда ведутся годами и вовлекают все новых жертв
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь