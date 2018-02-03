В Приморье продолжают искать рыболовное судно «Восток»

Источник: Комсомольская правда

В акватории Японского моря сегодня, 3 февраля, продолжаются поиски рыболовецкого судна «Восток», на котором 25 января сработал аварийный буй.

По сообщению МЧС Приморья, за минувшие сутки спасательная авиация — самолёты Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров — а также спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и проходящие мимо суда обследовали акваторию Японского моря. 74 245 кв. км. осмотрела авиация. 22943 кв. км. — морские суда.

3 февраля вылеты авиации произошли в 10.00 и 10.15 по местному времени.