В Приморье продолжают искать рыболовное судно «Восток»
Сейнер пропал 25 января в 200 км (108 морских миль) южнее мыса Гамова.
Сейнер пропал 25 января в 200 км (108 морских миль) южнее мыса Гамова.
В акватории Японского моря сегодня, 3 февраля, продолжаются поиски рыболовецкого судна «Восток», на котором 25 января сработал аварийный буй.
По сообщению МЧС Приморья, за минувшие сутки спасательная авиация — самолёты Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров — а также спасатели Дальневосточного регионального
3 февраля вылеты авиации произошли в 10.00 и 10.15 по местному времени.
Напомним, рыболовный морозильный сейнер «Восток» следовал в Холмск из южнокорейского Донхэ и попал в сильный шторм. Предположительно на палубе были крабовые ловушки, которые обледенели,