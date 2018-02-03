В Петербурге сбой на трех ТЭЦ оставил без света больше 100 тысяч человек

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Как сообщили в Миненэрго, в восемь утра 3 февраля на Первомайской ТЭЦ-14 действием защиты отключились два блока. При этом на Василеостровской ТЭЦ-7 отключились три генератора. Обе станции снизили нагрузку до нуля, произошла потеря телеметрической информации с Автовской ТЭЦ. Все электростанции — подразделения филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт. Температура наружного воздуха -4ºС», — говорится в сообщении Минэнерго. Жители отмечают, что проблемы со светом есть и в Московском районе.

В помощь ТГК «Ленэнерго» организовало резервные схемы электроснабжения. По словам читателей, к десяти утра свет вернулся на Благодатную улицу, частично подключили Кировский район и Васильевский остров. Освещение ЗСД также восстановлено.