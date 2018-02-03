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10:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Контакт» 80 суток не будет кормить хабаровскую гимназию № 3

Решение вынес Центральный районный суд Хабаровска.

Источник: Reuters

Решением Центрального районного суда Хабаровска от 2 февраля деятельность ЗАО «Контакт» в «Гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова» приостановлена на 80 суток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора.

Агентство ранее сообщало, что в хабаровской гимназии № 3 в конце января 2018 года произошла вспышка кишечной инфекции. Более 100 детей заболели, некоторые из них были госпитализированы. Новые случае заражения острой кишечной инфекцией в 3-й гимназии не регистрируются.

По данным регионального Управления роспотребнадзора в настоящее время очаг инфекции в учебном учреждении ликвидирован, идут проверки.

В отношении руководящего состава, должностных и юридических лиц этого учебного учреждения и ЗАО «Контакт» возбуждены дела об административном правонарушении, в их адрес выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. ЗАО «Контакт» выдано предписание об обследовании персонала предприятия на кишечные вирусные инфекции и его переаттестацию на знание требований санитарных правил.

По результатам лабораторных исследований, в смывах с оборудования пищеблока выявлены бактерии группы кишечной палочки. По предписанию Управления на пищеблоке проведена повторная дезинфекция и генеральная уборка. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжается.

Материалы эпидемиологического расследования переданы следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ситуация остается на контроле Управления.

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 «Контакт» 80 суток не будет кормить хабаровскую гимназию №3
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