«Контакт» 80 суток не будет кормить хабаровскую гимназию № 3
Решение вынес Центральный районный суд Хабаровска.
Решение вынес Центральный районный суд Хабаровска.
Решением Центрального районного суда Хабаровска от 2 февраля деятельность ЗАО «Контакт» в «Гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова» приостановлена на 80 суток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора.
Агентство ранее сообщало, что в хабаровской гимназии № 3 в конце января 2018 года произошла вспышка кишечной инфекции. Более 100 детей заболели, некоторые из них были госпитализированы. Новые случае заражения острой кишечной инфекцией в 3-й гимназии не регистрируются.
По данным регионального Управления роспотребнадзора в настоящее время очаг инфекции в учебном учреждении ликвидирован, идут проверки.
По результатам лабораторных исследований, в смывах с оборудования пищеблока выявлены бактерии группы кишечной палочки. По предписанию Управления на пищеблоке проведена повторная дезинфекция и генеральная уборка. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжается.
Материалы эпидемиологического расследования переданы следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ситуация остается на контроле Управления.