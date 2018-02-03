«Контакт» 80 суток не будет кормить хабаровскую гимназию № 3

Источник: Reuters

Решением Центрального районного суда Хабаровска от 2 февраля деятельность ЗАО «Контакт» в «Гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова» приостановлена на 80 суток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора.

Агентство ранее сообщало, что в хабаровской гимназии № 3 в конце января 2018 года произошла вспышка кишечной инфекции. Более 100 детей заболели, некоторые из них были госпитализированы. Новые случае заражения острой кишечной инфекцией в 3-й гимназии не регистрируются.

По данным регионального Управления роспотребнадзора в настоящее время очаг инфекции в учебном учреждении ликвидирован, идут проверки.

В отношении руководящего состава, должностных и юридических лиц этого учебного учреждения и ЗАО «Контакт» возбуждены дела об административном правонарушении, в их адрес выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. ЗАО «Контакт» выдано предписание об обследовании персонала предприятия на кишечные вирусные инфекции и его переаттестацию на знание требований санитарных правил.

По результатам лабораторных исследований, в смывах с оборудования пищеблока выявлены бактерии группы кишечной палочки. По предписанию Управления на пищеблоке проведена повторная дезинфекция и генеральная уборка. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжается.