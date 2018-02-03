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10:27 (мск), источник: РИАМО

Двое пьяных мужчин выпали из окна бизнес‑центра на северо‑востоке Москвы

РИАМО — 3 фев. Двое пьяных мужчин получили переломы, выпав из окна бизнес-центра на северо-востоке столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, выпали со второго этажа здания, находящегося по адресу: улица Академика Королева, дом 13, в пятницу. В результате падения они получили переломы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

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