Двое пьяных мужчин выпали из окна бизнес‑центра на северо‑востоке Москвы
РИАМО — 3 фев. Двое пьяных мужчин получили переломы, выпав из окна
РИАМО — 3 фев. Двое пьяных мужчин получили переломы, выпав из окна
«Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, выпали со второго этажа здания, находящегося по адресу: улица Академика Королева, дом 13, в пятницу. В результате падения они получили переломы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.