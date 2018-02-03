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3 февраля, источник: Комсомольская правда

Погоня в Усольском районе: полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача

Нарушителем оказался 23-летний ангарчанин.

Пьяный водитель «Митцубиси-Паджеро» в Усольском районе вечером 2 февраля устроил погоню. Заметив машину, которая ехала странно, дорожные полицейские потребовали автомобилиста остановиться, но он только прибавил газу. Догоняя нарушителя, сотрудники ГИБДД выстрелили в воздух, но и это на лихача не подействовало. В итоге стражам порядка пришлось выстрелить в заднее колесо иномарки.

— Это позволило задержать нарушителя, 23-летнего жителя города Ангарска, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На молодого человека составили административные протоколы, материалы передали в суд.

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