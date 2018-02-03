Погоня в Усольском районе: полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача

Пьяный водитель «Митцубиси-Паджеро» в Усольском районе вечером 2 февраля устроил погоню. Заметив машину, которая ехала странно, дорожные полицейские потребовали автомобилиста остановиться, но он только прибавил газу. Догоняя нарушителя, сотрудники ГИБДД выстрелили в воздух, но и это на лихача не подействовало. В итоге стражам порядка пришлось выстрелить в заднее колесо иномарки.