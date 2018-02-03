Задержание нарушивших таможенное законодательство лиц отменено

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Положение о порядке административного задержания лиц, совершивших нарушение таможенного законодательства, начиная со 2 февраля 2018 года, утратило свою силу.

Председатель Государственного таможенного комитета М. Тохирий 1 февраля 2018 года подписал постановление об отмене административного задержания за нарушение таможенного законодательства.

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Данное нововведение предусмотрено указом президента Узбекистана от 8 сентября 2017 года «Об утверждении Концепции административной реформы в РУз».

Документ вступает в силу, начиная со 2 февраля.

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