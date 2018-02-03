МЧС повторно отчиталось о запуске тепла в свердловском поселке Мартюш

Источник: РИА "Новости"

Ведомство уже второй раз заявляет о полном восстановлении тепла в поселке, где живут около 1 тысячи человек. Ранее о завершении ремонта сетей МЧС сообщало 1 февраля 2018 года. Депутат свердловского Заксобрания региона Вячеслав Вегнер опроверг это сообщение, сославшись на жалобы местных жителей.

Тепло в домах было отключено 23 января в 14:00. Изначально последствия аварии планировалось устранить в течение трех часов. Затем нагреть батареи специалисты пообещали к 21:00. В итоге работы затянулись на неделю.

За это время прокуратура начала проверку подготовки к отопительному сезону в Каменском городском округе. Областной министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в свою очередь пообещал устроить собственную проверку работы ответственных чиновников.