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3 февраля, источник: ЕАН

МЧС повторно отчиталось о запуске тепла в свердловском поселке Мартюш

В поселке Мартюш Каменского городского округа сегодня к 12.47 были завершены все работы по ремонту теплосетей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство уже второй раз заявляет о полном восстановлении тепла в поселке, где живут около 1 тысячи человек. Ранее о завершении ремонта сетей МЧС сообщало 1 февраля 2018 года. Депутат свердловского Заксобрания региона Вячеслав Вегнер опроверг это сообщение, сославшись на жалобы местных жителей.

Тепло в домах было отключено 23 января в 14:00. Изначально последствия аварии планировалось устранить в течение трех часов. Затем нагреть батареи специалисты пообещали к 21:00. В итоге работы затянулись на неделю.

За это время прокуратура начала проверку подготовки к отопительному сезону в Каменском городском округе. Областной министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в свою очередь пообещал устроить собственную проверку работы ответственных чиновников.

Весной из резервного фонда Свердловской области на замену теплосетей планируется направить 50 млн рублей.

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