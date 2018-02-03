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21:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге у сотрудника «Газпрома» за 5 минут угнали Land Rover

Машину похитили с парковки жилого комплекса.

В Петербурге угонщики за 5 минут оставили 40-летнего сотрудника «Газпрома» без дорогой иномарки, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Владелец Land Rover припарковал свой автомобиль Land Rover у дома № 17/2 Кременчугской улице в 09.35 2 февраля. Через 5 иномарки на месте уже не было. Машина была похищена прямо с парковки жилого комплекса.

Автовладелец обратился в полицию. По предварительным данным, потерпевший занимает должность директора в петербургском филиале «Газпрома». Стоимость угнанного автомобиля он оценил в 4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Местонахождение иномарки устанавливается.

Автомобиль застрахован.

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