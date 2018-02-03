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21:41 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области грузовик врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Грузовик врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи, которые приехали на место другого ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Источник: РИА Новости

По его словам, в субботу утром на 980-м километре трассы водитель «КамАЗа» не выдержал безопасную дистанцию, не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» и грузовиком «Вольво». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

«В 11.45 мск на этом же участке автодороги водитель, управляя грузовиком “Шахман”, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на автомобили специальных служб ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, работающих на месте ДТП, а также на двигающийся в попутном направлении грузовик», — сказал собеседник агентства.

В результате двух происшествие никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.

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