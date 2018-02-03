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16:09 (мск), источник: БЕЛТА

В Солигорске столкнулись две легковушки: один человек погиб

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске при столкновении двух автомобилей погиб один человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

«В ночь на 3 февраля в Солигорске произошло ДТП. Столкнулись автомобили Audi и BMW. Водитель Audi погиб», — рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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