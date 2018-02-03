В Челябинске на автомобили рухнула стрела башенного крана

ЧП произошло днем 3 февраля в микрорайоне Академ Риверсайд на улице Университетская Набережная. По словам очевидцев, во время строительных работ у башенного крана развалилась стрела. Часть строительной техники упала на припаркованные внизу автомобили. Один из них Lada Priora, внутри которого в этот момент находился человек.