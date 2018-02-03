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21:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске на автомобили рухнула стрела башенного крана

В одной из машин находился человек.

ЧП произошло днем 3 февраля в микрорайоне Академ Риверсайд на улице Университетская Набережная. По словам очевидцев, во время строительных работ у башенного крана развалилась стрела. Часть строительной техники упала на припаркованные внизу автомобили. Один из них Lada Priora, внутри которого в этот момент находился человек.

Свидетели опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях. На снимке видно, что от удара у отечественного авто вдребезги разбилось заднее стекло и помялся багажник.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хозяин разбитого авто рассказал, что сначала он услышал гул, а потом почувствовал удар. Сам мужчина не пострадал», — пишет автор поста.

Известно, что на место ЧП прибыли сотрудники полиции.

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