Массовое ДТП на Трассе Алматы- Бишкек поворот Пос. Каргалы. 12 машин. Есть пострадавшие. 03.02.2018 год. Актуально 09.47 часов. Гололёд осторожно на дорогах, сообщает подписчик @autolife_kz @100baksoff_

A post shared by @kris_p_almaty #1 ViP ???? (@kris_p_almaty) on Feb 2, 2018 at 9:23pm PST