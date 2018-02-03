Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
Спустя 18 лет нашли напавших на роту десантников Пскова в Чечне
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный «день сурка»Психологи рассказали, где взять силы, чтобы выбраться из рутины
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Первый отряд вертолетов Украины на границе с РФ появится в марте
Иншаков: Не будь Бригады, кто бы говорил о Майкове
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
12«Синее кровавое суперлуние»
16:42 (мск), источник: БЕЛТА

В Речице водитель не справился с управлением и съехал в реку

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице водитель не справился с управлением и съехал в реку. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

В центр оперативного управления Речицкого районного подразделения МЧС 3 февраля в 6.44 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль съехал в реку Днепр по улице Розы Люксембург в Речице. К месту происшествия выехали спасатели.

По прибытии к месту вызова работники МЧС установили, что водитель легкового автомобиля Opel Vectra 1995 года выпуска не справился с управлением и съехал в воду. Транспортное средство находилось в 15 м от берега на глубине около 0,8 м. Водитель автомобиля на месте отсутствовал.

Спасатели извлекли автомобиль при помощи лебедочного троса. Пострадавших нет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак поделилась фото со свадьбы пятилетнюю годовщину
Леди Гага отменила 10 концертов из-за сильных болей
ВС РФ нанесли удар по боевикам после атаки на Су-25 в Сирии
Депутат попросит проверить увольнение педагога в Таганроге
Ученые рассказали, каких людей чаще всего кусают собаки
Олигархов из России заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
Ученые обнаружили связь между храпом и слабоумием
Боец ММА нокаутировал сам себя (видео)
Российская туристка пыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
Спорт
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян До решения CAS ОКР сообщил, что в российскую заявку на Игры вошли 169 спортсменов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь