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17:26 (мск), источник: Kazinform

Возгорание произошло на Павлодарском НПЗ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» потушили возгорание нефти, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«3 февраля в 13.33 в пожарную часть № 7 АО “Өрт сөндiрушi” поступило сообщение от старшего оператора цеха ТОО “Павлодарский нефтехимический завод”, расположенного в Северной промышленной зоне, что на комплексе первичной переработки нефти, на открытой территории, произошла разгерметизация вертикальной нефтяной трубы на высоте четырёх метров, диаметр трубы — 350 миллиметров. Произошло возгорание нефти, факельное горение, без разлива нефти, — сообщил ответственный по департаменту ЧС Павлодарской области Асхат Какимов. — Огонь был локализован в 14:16, ликвидирован — в 15:12».

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 23 сотрудника и восемь единиц техники АО «Өрт сөндiрушi» .

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