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21:22 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге автомобиль наехал на пешеходов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Две девушки и ребенок пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«Около 13:35 на улице Бухарестская, 67 автомобиль “Тойота” в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22-х лет и девочку 9 лет. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровья», — говорится в сообщении.

Проводится проверка.

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