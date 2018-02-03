В Петербурге автомобиль наехал на пешеходов

«Около 13:35 на улице Бухарестская, 67 автомобиль “Тойота” в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22-х лет и девочку 9 лет. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровья», — говорится в сообщении.