Суд арестовал главного архитектора Махачкалы

«Заключение под стражу на 10 суток», — сказал адвокат, отметив, что «мы, естественно, будем обжаловать» решение суда. Оглашение решения в суде прошло без прессы. Как пояснили ТАСС в суде, если в течение десяти дней Гитинову будет предъявлено обвинение, то срок ареста автоматически будет продлен на два месяца.

Следствие в ходе суда просило арестовать Гитинова, поскольку он мог «скрыться от следствия и суда, оказать влияние на расследование». В свою очередь, адвокат подозреваемого Гамидов заявил, что защита считает необоснованной «столь строгую меру пресечения». «Само событие было совершено в 2014 и 2015 годах, информация в следственные органы поступила в 2016 году, тогда же было несколько раз отказано в возбуждении уголовного дела», — сказал он.

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Ранее в пресс-службе республиканского СУ СК сообщили, что следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасула Гитинова по подозрению в превышении полномочий.

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. м по улице Тимирязева города Махачкалы «с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю». На основании этого плана управление архитектурно-строительного надзора Махачкалы в мае 2015 года выдало разрешение на строительство многоэтажного жилого дома строительной организации ООО «Гранит».

Отмечалось, что в результате незаконных действий Гитинова под зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий горожанину, в том числе, на котором ООО «Гранит» выполнил строительные работы по закладке фундамента.