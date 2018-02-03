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21:36 (мск), источник: Фонтанка

Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия

Три петербургские ТЭЦ восстановили работу после сбоя, который оставил без электричества три района города. Выяснением причин займется спецкомиссия.

Источник: Reuters

Как сообщили в «Территориальной генерирующей компании № 1», на объектах которой произошел инцидент, к пяти часам Автовская, Василеостровская и Первомайская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работают штатно. Чтобы полностью восстановить работу генерирующего оборудования, потребовалось почти девять часов. Дольше всего занимались Василеостровской и Первомайской, Автовскую запустили первой.

«Параметры теплоносителя соответствуют температурному графику», — уточнили в компании.

Между тем, как пишут читатели «Фонтанки», остывшие батареи в Адмиралтейском районе управляющая компания объяснила остановкой насосов на ТЭЦ. В ТГК-1 согласились, что могло «произойти завоздушивание». Разбираться с этим предстоит уже теплоэнергетикам. Тем временем устанавливать, почему произошел сбой на энергосистеме, будет специальная комиссия. Задействованы представители всех ресурсоснабжающих и сетевых организаций.

Из-за сбоя на Первомайской, Автовской и Василеостровской ТЭЦ без электричества утром 3 февраля остались три, а по данным МЧС, четыре района города. Движение трамваев и троллейбусов почти два часа было парализовано, светофоры не работали, а потемки в квартирах дополнили остывающие батареи.

© Фонтанка. Ру.

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