Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия
Три петербургские ТЭЦ восстановили работу после сбоя, который оставил без электричества три района города. Выяснением причин займется спецкомиссия.
Три петербургские ТЭЦ восстановили работу после сбоя, который оставил без электричества три района города. Выяснением причин займется спецкомиссия.
Как сообщили в «Территориальной генерирующей компании № 1», на объектах которой произошел инцидент, к пяти часам Автовская, Василеостровская и Первомайская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работают штатно. Чтобы полностью восстановить работу генерирующего оборудования, потребовалось почти девять часов. Дольше всего занимались Василеостровской и Первомайской, Автовскую запустили первой.
«Параметры теплоносителя соответствуют температурному графику», — уточнили в компании.
Между тем, как пишут читатели «Фонтанки», остывшие батареи в Адмиралтейском районе управляющая компания объяснила остановкой насосов на ТЭЦ. В ТГК-1 согласились, что могло «произойти завоздушивание». Разбираться с этим предстоит уже теплоэнергетикам. Тем временем устанавливать, почему произошел сбой на энергосистеме, будет специальная комиссия. Задействованы представители всех ресурсоснабжающих и сетевых организаций.
© Фонтанка. Ру.