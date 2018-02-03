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19:50 (мск), источник: Zakon.kz

На обледеневшей трассе под Алматы закрутило микроавтобус

В аварии пострадали три человека.

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В Алматинской области на трассе вечером в субботу, 3 февраля, произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на Алатауской трассе. От кольца Кульджинки в сторону Алатау двигался Hyundai Accent, навстречу ему, в сторону города — микроавтобус Mercedes Vita.

На скользкой дороге водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль закрутило по дороге, он остановился прямо перед Hyundai. Водитель легковушки не успел отреагировать и затормозить, Accent врезался в Mercedes. Микроавтобус снова закрутило, на этот раз от удара, и машины стукнулись снова, уже не передними, а задними сторонами.

В результате ДТП пострадали трое. Водитель и пассажир Hyundai были госпитализированы. Также пострадал водитель Mercedes, но его медики осмотрели на месте.

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