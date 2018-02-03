На обледеневшей трассе под Алматы закрутило микроавтобус

В Алматинской области на трассе вечером в субботу, 3 февраля, произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, передает корреспондент Zakon.kz.

На скользкой дороге водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль закрутило по дороге, он остановился прямо перед Hyundai. Водитель легковушки не успел отреагировать и затормозить, Accent врезался в Mercedes. Микроавтобус снова закрутило, на этот раз от удара, и машины стукнулись снова, уже не передними, а задними сторонами.