На обледеневшей трассе под Алматы закрутило микроавтобус
В аварии пострадали три человека.
В аварии пострадали три человека.
В Алматинской области на трассе вечером в субботу, 3 февраля, произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, передает корреспондент Zakon.kz.
ЧП произошло на Алатауской трассе. От кольца Кульджинки в сторону Алатау двигался Hyundai Accent, навстречу ему, в сторону города — микроавтобус Mercedes Vita.
На скользкой дороге водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль закрутило по дороге, он остановился прямо перед Hyundai. Водитель легковушки не успел отреагировать и затормозить, Accent врезался в Mercedes. Микроавтобус снова закрутило, на этот раз от удара, и машины стукнулись снова, уже не передними, а задними сторонами.
В результате ДТП пострадали трое. Водитель и пассажир Hyundai были госпитализированы. Также пострадал водитель Mercedes, но его медики осмотрели на месте.