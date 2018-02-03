Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Шедевры русской живописи о зиме и детях
Принадлежавший Порошенко завод стал собственностью России
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный «день сурка»Психологи рассказали, где взять силы, чтобы выбраться из рутины
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Первый отряд вертолетов Украины на границе с РФ появится в марте
Иншаков: Не будь Бригады, кто бы говорил о Майкове
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
12«Синее кровавое суперлуние»
19:58 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии сбили российский Су-25

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.

Источник: AFP 2018

«…При выполнении облета зоны деэскалации “Идлиб” потерпел крушение российский самолет Су-25», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра"*. По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщают в Минобороны.

Источник: AFP 2018

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.

«По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса», — добавляют в российском Минобороны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

29 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Социологи оценили изменения уровня поддержки Путина среди россиян
Принадлежавший Порошенко завод стал российской собственностью
ВС РФ нанесли удар по боевикам после атаки на Су-25 в Сирии
Депутат попросит проверить увольнение педагога в Таганроге
Ученые рассказали, каких людей чаще всего кусают собаки
Олигархов из России заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
Ученые обнаружили связь между храпом и слабоумием
Боец ММА нокаутировал сам себя (видео)
Российская туристка пыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
Спорт
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян До решения CAS ОКР сообщил, что в российскую заявку на Игры вошли 169 спортсменов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь