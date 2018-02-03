В Сирии сбили российский Су-25
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.
«…При выполнении облета зоны деэскалации “Идлиб” потерпел крушение российский самолет Су-25», — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра"*. По предварительной информации, самолет сбили из переносного
«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщают в Минобороны.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.
«По предварительной информации, самолет сбит из переносного
* Террористическая организация, запрещенная в России