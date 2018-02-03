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20:49 (мск), источник: Интерфакс

Российские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили в Сирии российский самолет-штурмовик Су-25, сообщили в министерстве обороны РФ.

Источник: AFP 2018

«По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков “Джабхат-ан-Нусры” (запрещенная в РФ группировка — ИФ)», — говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны РФ заявили: «По району, подконтрольному террористической группировке “Джабхат-ан-Нусра” в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием».

Источник: AFP 2018

В ходе российской военной операции в Сирии российские военные применяли против боевиков высокоточные крылатые ракеты «Калибр», удары «Калибрами» неоднократно наносились фрегатами и подлодками из состава эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб».

По данным Минобороны РФ, летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками.

Источник: AFP 2018
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