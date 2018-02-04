Неизвестные избили собкора «ТАСС» в Уфе

ЧП произошло возле дома № 34 по улице Крупской. По словам журналиста, на него напали двое молодых людей.

— Я выходил со двора, сзади шли двое молодых людей, попросили закурить. Я сказал, что не курю. Один из них подбежал сзади и ударил кулаком. Мне удалось вырваться, сейчас я нахожусь в полиции, пишу заявление о нанесении мне телесных повреждений, — рассказал «Вестям» Наиль.

По словам пострадавшего, свидетелем потасовки была охрана ГКЗ «Башкортостан», куда он смог добежать с места. Однако мужчины предпочли остаться в стороне конфликта и не стали пытаться помочь, хотя были очевидцами нападения.