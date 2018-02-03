В Алматы горят «Три богатыря»
Из легендарных домов эвакуировали жителей.
Из легендарных домов эвакуировали жителей.
В Алматы начался пожар в подвале знаменитого дома «Три богатыря» на проспекте Достык, сообщает Zakon.kz.
Местные жители рассказали, что с самого утра им докучали люди без определенного места жительства, которые суетились вокруг подвала — трое неизвестных мужчин ходили
Вечером произошло возгорание в подвальном помещении. По вентиляции из подвала распространился удушающий едкий дым. Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех жильцов.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. ДЧС также не дает комментарии.