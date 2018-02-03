В Алматы горят «Три богатыря»

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В Алматы начался пожар в подвале знаменитого дома «Три богатыря» на проспекте Достык, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали, что с самого утра им докучали люди без определенного места жительства, которые суетились вокруг подвала — трое неизвестных мужчин ходили туда-сюда.

Вечером произошло возгорание в подвальном помещении. По вентиляции из подвала распространился удушающий едкий дым. Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех жильцов.