Пьяный мужчина выпал из автобуса и сломал себе нос

Происшествие произошло на площади Дружбы. Пьяный молодой мужчина выпал из автобуса и не смог подняться. Очевидцы происшествия отнесли его на ближайшую скамейку, вызвали «скорую помощь» и полицию.

При этом мужчина вел себя неадекватно и, как пишет «АиФ-Прикамье», когда подъехали полицейские, он кричал и ругался матом. В «скорую помощь» нетрезвого пермяка удалось погрузить при помощи стражей порядка.

