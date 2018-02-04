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10:21 (мск), источник: Новости Перми

Пьяный мужчина выпал из автобуса и сломал себе нос

Пассажир автобуса № 16, находясь в нетрезвом состоянии, выпал из транспорта лицом вниз и получил серьезную травму носа.

Происшествие произошло на площади Дружбы. Пьяный молодой мужчина выпал из автобуса и не смог подняться. Очевидцы происшествия отнесли его на ближайшую скамейку, вызвали «скорую помощь» и полицию.

При этом мужчина вел себя неадекватно и, как пишет «АиФ-Прикамье», когда подъехали полицейские, он кричал и ругался матом. В «скорую помощь» нетрезвого пермяка удалось погрузить при помощи стражей порядка.

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