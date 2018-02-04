Одного человека спасли при пожаре в Приморье

Накануне в пожарно-спасательную службу городского округа Спасск-Дальний поступило сообщение о том, что в деревянном доме, расположенном на улице Сологуба, произошёл пожар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Из горящего дома пожарные спасли одного человека.

За считанные минуты пожар был локализован, а через несколько минут полностью ликвидирован. Общая площадь составила 70 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Тушили пожар 10 человек личного состава и 2 единицы техники.