Одного человека спасли при пожаре в Приморье
Причины пожара ещё предстоит выяснить специалистам.
Причины пожара ещё предстоит выяснить специалистам.
Накануне в
По указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Из горящего дома пожарные спасли одного человека.
За считанные минуты пожар был локализован, а через несколько минут полностью ликвидирован. Общая площадь составила 70 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал.
Тушили пожар 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причины пожара ещё предстоит выяснить специалистам.