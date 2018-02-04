Мошенник из Хабаровска воровал технику с помощью поддельных СМС-сообщений
В общей сложности ему удалось обмануть 14 человек и стащить электроники на 200 тысяч рублей.
В общей сложности ему удалось обмануть 14 человек и стащить электроники на 200 тысяч рублей.
Житель села Ракитное с мая по ноябрь 2017 года обманывал продавцов электроники. Мужчина искал в интернете объявления о продаже мобильников, игровых приставок, акустических систем и прочей техники. На встрече с продавцами он жаловался на отсутствие наличных и предлагал оплатить покупку переводом. Затем мошенник показывал продавцам заранее заготовленное «липовое» сообщение о том, что с его счета якобы списалась нужна сумма, а не дошла она, вероятно,
Затем мужчина продавал технику, а вырученные деньги тратил на наркотики. В общей сложности по такой схеме ему удалось обмануть 14 человек. Ущерб пострадавшим оценивается в 200 тысяч рублей.
— Обвиняемый свою вину признал в полном объеме, активно способствовал раскрытию преступлений, частично компенсировал заявителям понесенные убытки, — рассказали в полиции.
Суд признал его виновным и на два с половиной года отправил в