Мошенник из Хабаровска воровал технику с помощью поддельных СМС-сообщений

Житель села Ракитное с мая по ноябрь 2017 года обманывал продавцов электроники. Мужчина искал в интернете объявления о продаже мобильников, игровых приставок, акустических систем и прочей техники. На встрече с продавцами он жаловался на отсутствие наличных и предлагал оплатить покупку переводом. Затем мошенник показывал продавцам заранее заготовленное «липовое» сообщение о том, что с его счета якобы списалась нужна сумма, а не дошла она, вероятно, из-за технических сбоев. Продавцы верили и отдавали мошеннику товар.