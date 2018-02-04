Приморцу не удалось стать обладателем плазменного телевизора
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение 76-летнего жителя Партизанского района. Потерпевший рассказал о том, что из его квартиры в поселке Николаевка похищен плазменный телевизор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На место происшествия прибыла
В ходе
В ходе осмотра места жительства задержанного похищенное имущество обнаружено и изъято.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.