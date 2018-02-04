Приморцу не удалось стать обладателем плазменного телевизора

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение 76-летнего жителя Партизанского района. Потерпевший рассказал о том, что из его квартиры в поселке Николаевка похищен плазменный телевизор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, которая установила, что злоумышленник проник в помещение квартиры через незапертую дверь, похитил имущество и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Николаевки. В отделе полиции он дал признательные показания.

В ходе осмотра места жительства задержанного похищенное имущество обнаружено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).