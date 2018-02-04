Во Флориде арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей

Источник: AP 2018

Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт.

«Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож», — говорится в заявлении полиции.

Согласно заявлению полиции, 43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.

Сообщается, что он писал «зашифрованные и угрожающие» посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал.

«В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу», — заявили в полиции.

В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.