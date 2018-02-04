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07:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Во Флориде арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей

Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Источник: AP 2018

Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт.

«Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож», — говорится в заявлении полиции.

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Согласно заявлению полиции, 43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.

Сообщается, что он писал «зашифрованные и угрожающие» посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал.

«В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу», — заявили в полиции.

В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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