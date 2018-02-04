Авиадебошир заплатит 80 тысяч рублей за ложное сообщение о бомбе

До вылета дебошира сняли с рейса, после чего служба безопасности и саперы осмотрели самолет, но бомбы не обнаружили. В итоге вылет задержался более чем на пять часов. Убытки авиакомпании составили $1 293, которые та и потребовала взыскать с ответчика в перерасчете на рубли по курсу Центробанка на дату фактического платежа.

Добавим, в конце декабря прошлого года в РФ ужесточили уголовное наказание за ложные сообщения о минировании. Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве. Первая ступень ответственности — если из хулиганских побуждений поступило сообщение с заведомо ложными сведениями о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.