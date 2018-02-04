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09:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиадебошир заплатит 80 тысяч рублей за ложное сообщение о бомбе

Вылет задержался более чем на пять часов.

Российская чартерная авиакомпания Royal Flight (выполняет перевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar) взыскала свыше 80 тыс рублей за авиадебош пассажира на рейсе Утопао (Таиланд)-Красноярск. Портал «Право.ру» уточняет, что пьяный пассажир заявил, что на борту воздушного судна заложена бомба, чем вызвал панику.

До вылета дебошира сняли с рейса, после чего служба безопасности и саперы осмотрели самолет, но бомбы не обнаружили. В итоге вылет задержался более чем на пять часов. Убытки авиакомпании составили $1 293, которые та и потребовала взыскать с ответчика в перерасчете на рубли по курсу Центробанка на дату фактического платежа.

Ленинский районный суд Красноярска удовлетворил иск. Дебошира обязали выплатить 78 000 рублей, а также еще 7 000 рублей прочих судебных расходов, включая госпошлину.

Добавим, в конце декабря прошлого года в РФ ужесточили уголовное наказание за ложные сообщения о минировании. Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве. Первая ступень ответственности — если из хулиганских побуждений поступило сообщение с заведомо ложными сведениями о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.

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