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09:00 (мск), источник: Newtimes.kz

Без вести пропал 46-летний житель города Риддера

Последний раз с родственниками мужчина выходил на связь, когда был в Усть-Каменогорске, передает региональный портал ustinka.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам волонтеров, Сергей Анчугин уехал в заезд, но до пункта назначения не добрался. С 28 января с ним нет связи.

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Телефон пропавшего мужчины отключен. Родные написали заявление в полицию, и сейчас его ищут волонтеры и полицейские.

Сергей Анчугин был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, болоньевые штаны, коричневые ботинки, кепку с мехом.

Тех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: +7−705−144−69−47 жена Марина или +7−705−799−76−63 волонтер Галина.

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