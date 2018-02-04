Без вести пропал 46-летний житель города Риддера
Последний раз с родственниками мужчина выходил на связь, когда был в
Последний раз с родственниками мужчина выходил на связь, когда был в
По словам волонтеров, Сергей Анчугин уехал в заезд, но до пункта назначения не добрался. С 28 января с ним нет связи.
Телефон пропавшего мужчины отключен. Родные написали заявление в полицию, и сейчас его ищут волонтеры и полицейские.
Сергей Анчугин был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, болоньевые штаны, коричневые ботинки, кепку с мехом.
Тех, кому