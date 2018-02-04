Пожарные потушили вагончик на стройке в Комсомольске
Пожарные
Пожарные
«Информация о пожаре на улице Базовой поступила на пульт
«Через 10 минут пожар был ликвидирован. Для предотвращения возможности повторного возгорания пожарные разобрали обшивку стены и потолка бытовки. От огня и высоких температур пострадало пластиковое окно, телевизор и обшивка бытовки», — говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники.
Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку. Они установят причину произошедшего и тех, кто в этом виноват.