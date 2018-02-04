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09:12 (мск), источник: Восток Медиа

Пожарные потушили вагончик на стройке в Комсомольске

Пожарные Комсомольска-на-Амуре ликвидировали возгорание не стройплощадке. В результате происшествия нет погибших и пострадавших.

«Информация о пожаре на улице Базовой поступила на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре в 15:54 3 февраля. Через шесть минут первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова», — сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На территории строительной площадки горел приспособленный под бытовое помещение вагончик. Въезд на стройплощадку был закрыт, пожарным пришлось воспользоваться шанцевым инструментом, чтобы добраться до места возгорания.

«Через 10 минут пожар был ликвидирован. Для предотвращения возможности повторного возгорания пожарные разобрали обшивку стены и потолка бытовки. От огня и высоких температур пострадало пластиковое окно, телевизор и обшивка бытовки», — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку. Они установят причину произошедшего и тех, кто в этом виноват.

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