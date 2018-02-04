Жительница Нанайского района попала под статью, сходив в гости к соседке
Уходя, женщина прихватила с собой чужой кошелек с деньгами.
Уходя, женщина прихватила с собой чужой кошелек с деньгами.
Застолье в Нанайском районе закончилось заявлением в полицию. В дежурную часть местного отделения пришла женщина, заявившая, что после ухода гостей у нее пропал кошелек, в котором было 24 тысячи рублей.
Как выяснили оперативники, кражу совершила 37-летняя соседка заявительницы, которая была в гостях в тот вечер.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — рассказали в
На момент задержания женщина уже успела потратить все украденные деньги по своему усмотрению. С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, ведется расследование уголовного дела.