Жительница Нанайского района попала под статью, сходив в гости к соседке

Застолье в Нанайском районе закончилось заявлением в полицию. В дежурную часть местного отделения пришла женщина, заявившая, что после ухода гостей у нее пропал кошелек, в котором было 24 тысячи рублей.

Как выяснили оперативники, кражу совершила 37-летняя соседка заявительницы, которая была в гостях в тот вечер.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.