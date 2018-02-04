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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Нанайского района попала под статью, сходив в гости к соседке

Уходя, женщина прихватила с собой чужой кошелек с деньгами.

Застолье в Нанайском районе закончилось заявлением в полицию. В дежурную часть местного отделения пришла женщина, заявившая, что после ухода гостей у нее пропал кошелек, в котором было 24 тысячи рублей.

Как выяснили оперативники, кражу совершила 37-летняя соседка заявительницы, которая была в гостях в тот вечер.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На момент задержания женщина уже успела потратить все украденные деньги по своему усмотрению. С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, ведется расследование уголовного дела.

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