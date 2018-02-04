Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае

Рано утром 4 февраля в селе Серга в Кунгурском районе загорелся четырехквартирный одноэтажный деревянный дом на улице Клубная. Прохожий, увидев полыхающий дом, сразу позвонил в пожарную часть. На место выехали все оперативные службы: медики «скорой помощи», сотрудники полиции, спасатели. Огонь почти полностью охватил деревянный дом, площадь пожара составляла 96 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только в 06−26.

— Из дома вынесли тела двух маленьких детей: 10-летнего мальчика и 8-летней девочки, — рассказали нам в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. — Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть детей.

Остальные жильцы дома эвакуировались сами еще до прибытия пожарных. На место ЧП прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы помочь установить причину пожара.

В пресс-службе следственного комитета нам сообщили, что по факту пожара проводится проверка.

— Установлено, что погибший 10-летний мальчик проживал в этом доме, а 8-летняя девочка являлась ему двоюродной сестрой, она приехала в гости с отцом, — говорят в пресс-службе. — Все обстоятельства страшной трагедии устанавливаются, на месте происшествия все еще работают следователи и эксперты. Сейчас есть три версии причины пожара.