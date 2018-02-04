Двое детей погибли на пожаре в Пермском крае
Причины трагедии устанавливаются.
Причины трагедии устанавливаются.
Рано утром 4 февраля в селе Серга в Кунгурском районе загорелся четырехквартирный одноэтажный деревянный дом на улице Клубная. Прохожий, увидев полыхающий дом, сразу позвонил в пожарную часть. На место выехали все оперативные службы: медики «скорой помощи», сотрудники полиции, спасатели. Огонь почти полностью охватил деревянный дом, площадь пожара составляла 96 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только в 06−26.
— Из дома вынесли тела двух маленьких детей: 10-летнего мальчика и 8-летней девочки, — рассказали нам в
Остальные жильцы дома эвакуировались сами еще до прибытия пожарных. На место ЧП прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы помочь установить причину пожара.
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— Установлено, что погибший 10-летний мальчик проживал в этом доме, а 8-летняя девочка являлась ему двоюродной сестрой, она приехала в гости с отцом, — говорят в
Также в администрации Сергинского поселения проходит заседание, чтобы решить, куда поселить погорельцев.