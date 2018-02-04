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09:49 (мск), источник: СуперОмск

Житель Омской области провалился под лед на угнанном тракторе

Сельчанина, совершившего преступление, карма настигла практически сразу же.

В полиции рассказали об инциденте в Седельниковском районе. Работник местной лесоделяны, 37-летний житель села Усть-Инцы вчера вечером покинул место работы, причем для этого угнал рабочий трактор «МТЗ-82Л». Мужчина направлялся в ближайшее село Бакино, но по пути что-то пошло не так. Сельчан, не рассчитав вес трактора и толщину льда реки, поехал по замерзшему водоему, что оказалось большой ошибкой: машина весом в несколько тонн провалилась под лед.

К счастью, трактор удалось вытащить из воды. В итоге сельчанин вместо приключений и трактора получил очередное уголовное дело: в полиции пояснили, что мужчина уже не раз бывал за решеткой.

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