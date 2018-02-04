Житель Омской области провалился под лед на угнанном тракторе

В полиции рассказали об инциденте в Седельниковском районе. Работник местной лесоделяны, 37-летний житель села Усть-Инцы вчера вечером покинул место работы, причем для этого угнал рабочий трактор «МТЗ-82Л». Мужчина направлялся в ближайшее село Бакино, но по пути что-то пошло не так. Сельчан, не рассчитав вес трактора и толщину льда реки, поехал по замерзшему водоему, что оказалось большой ошибкой: машина весом в несколько тонн провалилась под лед.