Житель Омской области провалился под лед на угнанном тракторе
Сельчанина, совершившего преступление, карма настигла практически сразу же.
Сельчанина, совершившего преступление, карма настигла практически сразу же.
В полиции рассказали об инциденте в Седельниковском районе. Работник местной лесоделяны, 37-летний житель села
К счастью, трактор удалось вытащить из воды. В итоге сельчанин вместо приключений и трактора получил очередное уголовное дело: в полиции пояснили, что мужчина уже не раз бывал за решеткой.