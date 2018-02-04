На Витебщине волки повадились ходить в деревни
Местные жители жалуются, что они нападают на собак, и боятся вечером выходить из дома.
Местные жители жалуются, что они нападают на собак, и боятся вечером выходить из дома.
Волки стали захаживать в деревни в Городокском районе на Витебщине.
Сельчане боятся хищника. Сараи на ночь закрывают на замок, а двери хаты подпирают ломом.
Волков видели в деревнях Лялевщина, Максимовка, Межа, Газьба, говорят в репортаже телеканала ОНТ. Местные охотники выслеживают и отстреливают волков, но отпугнуть их от жилища человека не получается. На Витебщину часто приходят стаи из приграничных районов России.
— У волка границ нет. Если мы уничтожаем здесь, то на это место приходят новые, — говорит Валерий Кожановский, ведущий охотовед Городокской организации Белорусского общества охотников и рыболовов.
В Беларуси охота на волка разрешена круглый год. Исключение составляет только Беловежская пуща — там продлили мораторий. Он нужен древнему лесу для того, чтобы регулировать численность косуль, оленей и других травоядных.