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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

На Витебщине волки повадились ходить в деревни

Местные жители жалуются, что они нападают на собак, и боятся вечером выходить из дома.

Источник: Комсомольская правда

Волки стали захаживать в деревни в Городокском районе на Витебщине. Где-то они растерзали сторожевых собак, у кого-то поживились домашней птицей.

Сельчане боятся хищника. Сараи на ночь закрывают на замок, а двери хаты подпирают ломом.

Волков видели в деревнях Лялевщина, Максимовка, Межа, Газьба, говорят в репортаже телеканала ОНТ. Местные охотники выслеживают и отстреливают волков, но отпугнуть их от жилища человека не получается. На Витебщину часто приходят стаи из приграничных районов России.

— У волка границ нет. Если мы уничтожаем здесь, то на это место приходят новые, — говорит Валерий Кожановский, ведущий охотовед Городокской организации Белорусского общества охотников и рыболовов.

В Беларуси охота на волка разрешена круглый год. Исключение составляет только Беловежская пуща — там продлили мораторий. Он нужен древнему лесу для того, чтобы регулировать численность косуль, оленей и других травоядных.

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