На Витебщине волки повадились ходить в деревни

Источник: Комсомольская правда

Волки стали захаживать в деревни в Городокском районе на Витебщине. Где-то они растерзали сторожевых собак, у кого-то поживились домашней птицей.

Сельчане боятся хищника. Сараи на ночь закрывают на замок, а двери хаты подпирают ломом.

Волков видели в деревнях Лялевщина, Максимовка, Межа, Газьба, говорят в репортаже телеканала ОНТ. Местные охотники выслеживают и отстреливают волков, но отпугнуть их от жилища человека не получается. На Витебщину часто приходят стаи из приграничных районов России.

— У волка границ нет. Если мы уничтожаем здесь, то на это место приходят новые, — говорит Валерий Кожановский, ведущий охотовед Городокской организации Белорусского общества охотников и рыболовов.