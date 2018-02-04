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10:09 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура Приморского края отреагировала на горящую помойку в Фокино

На полигоне твёрдых бытовых отходов работает техника.

Меры прокурорского реагирования приняты по факту возгорания полигона твердых бытовых отходов в ЗАТО Фокино. На минувшей неделе там произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, явилась выгрузка отходов, находящихся в состоянии тления.

«Должностные лица ООО “Новое время”, на которых возложена обязанность по исполнению требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, достаточных мер по ликвидации возгорания не приняли», — сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По факту нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране атмосферного воздуха директору компании внесли представление с требованием о незамедлительном принятии необходимых мер в целях ликвидации возгорания. Возбуждено несколько административных дел.

По данным ведомства, с целью ликвидации возгорания на полигоне работает спецтехника. Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры города.

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