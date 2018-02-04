Прокуратура Приморского края отреагировала на горящую помойку в Фокино
На полигоне твёрдых бытовых отходов работает техника.
На полигоне твёрдых бытовых отходов работает техника.
Меры прокурорского реагирования приняты по факту возгорания полигона твердых бытовых отходов в ЗАТО Фокино. На минувшей неделе там произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, явилась выгрузка отходов, находящихся в состоянии тления.
«Должностные лица ООО “Новое время”, на которых возложена обязанность по исполнению требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, достаточных мер по ликвидации возгорания не приняли», — сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.
По факту нарушений законодательства о
По данным ведомства, с целью ликвидации возгорания на полигоне работает спецтехника. Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры города.