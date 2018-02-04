Прокуратура Приморского края отреагировала на горящую помойку в Фокино

Меры прокурорского реагирования приняты по факту возгорания полигона твердых бытовых отходов в ЗАТО Фокино. На минувшей неделе там произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, явилась выгрузка отходов, находящихся в состоянии тления.

«Должностные лица ООО “Новое время”, на которых возложена обязанность по исполнению требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, достаточных мер по ликвидации возгорания не приняли», — сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По факту нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране атмосферного воздуха директору компании внесли представление с требованием о незамедлительном принятии необходимых мер в целях ликвидации возгорания. Возбуждено несколько административных дел.