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10:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии МЧС устраняет коммунальную аварию

МЧС устраняет последствия крупной коммунальной аварии в селе Калтасы Калтасинского района Башкирии.

Напомним, сегодня ночью из-за сбоев в работе трубопровода без отопления и горячей воды остались 11 жилых домов, в которых проживают более 300 человек.

В работах по восстановлению теплоснабжения участвуют силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 9 единиц техники и 20 человек личного состава, в том числе от ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан» 3 единицы техники и 5 человек личного состава, МУП «Калтасинский Водоканал», МУП «Краснохолмский Водоканал».

К 6 утра была заменена запорная арматура, также заменён участок 10-метровой трубы.

Представителями администрации совместно с сотрудниками ПСЧ-102 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» произведен поквартирный обход жителей для информирования и разъяснения сложившейся ситуации.

В 10.30 начато заполнение системы теплоносителем.

К 11.20 система заполнена полностью, происходит нагрев теплоносителя.

Подача тепла и горячей воды в данный момент не восстановлена. Ремонтные работы планируют завершить сегодня к 13.00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану.

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