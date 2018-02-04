В Башкирии МЧС устраняет коммунальную аварию

Напомним, сегодня ночью из-за сбоев в работе трубопровода без отопления и горячей воды остались 11 жилых домов, в которых проживают более 300 человек.

В работах по восстановлению теплоснабжения участвуют силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 9 единиц техники и 20 человек личного состава, в том числе от ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан» 3 единицы техники и 5 человек личного состава, МУП «Калтасинский Водоканал», МУП «Краснохолмский Водоканал».

К 6 утра была заменена запорная арматура, также заменён участок 10-метровой трубы.

Представителями администрации совместно с сотрудниками ПСЧ-102 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» произведен поквартирный обход жителей для информирования и разъяснения сложившейся ситуации.

В 10.30 начато заполнение системы теплоносителем.

К 11.20 система заполнена полностью, происходит нагрев теплоносителя.