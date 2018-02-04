В омской квартире обрушился потолок

Источник: Клуб Советов МКД 55

Квартиру, начиная с 2012 года, регулярно затапливало из-за дырявой крыши, в итоге обрушился потолок. Сейчас там никто не живет из-за отсутствия условий — семья вынуждена была переехать в съемное жилье. Однако плата за коммуналку начисляется в полном объеме. Госжилинспекция неоднократно выдавала управляющей компании ООО «ЖКХ «Ленинское» предписания, подавались иски в Центральный районный суд.

Сам дом введен в эксплуатацию в 1956 году, и с этого времени капитальный ремонт не проводился. Обследование, проведённое ООО «Стройкон», повреждения здания и инженерных систем носят массовый характер и составляют 75%, что представляют опасность возникновения аварийных ситуация и человеческих жертв.

«Опасность обрушения перекрытий в других квартирах не рассматривалась, необходимость полного капремонта дома признана судом еще в 2013г., а затягивание его проведения ведет к прямой угрозе жизни. УК, органам власти стоит принять незамедлительный комплекс мероприятий, чтобы избежать катастрофы. Чем скорее, тем лучше», — сообщается в группе.