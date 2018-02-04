В омской квартире обрушился потолок
Об инциденте в доме по ул. Маркса, 64 сообщается в группе «Клуб Советов МКД 55».
Об инциденте в доме по ул. Маркса, 64 сообщается в группе «Клуб Советов МКД 55».
Квартиру, начиная с 2012 года, регулярно затапливало
Сам дом введен в эксплуатацию в 1956 году, и с этого времени капитальный ремонт не проводился. Обследование, проведённое ООО «Стройкон», повреждения здания и инженерных систем носят массовый характер и составляют 75%, что представляют опасность возникновения аварийных ситуация и человеческих жертв.
«Опасность обрушения перекрытий в других квартирах не рассматривалась, необходимость полного капремонта дома признана судом еще в 2013г., а затягивание его проведения ведет к прямой угрозе жизни. УК, органам власти стоит принять незамедлительный комплекс мероприятий, чтобы избежать катастрофы. Чем скорее, тем лучше», — сообщается в группе.
Отметим, после обращения в МЧС администрация Ленинского округа запланировала на 5 февраля обследование еще одной квартиры, где может повториться подобный инцидент.