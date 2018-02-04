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20:52 (мск), источник: "Российская газета"

В Мариуполе сотрудниц музея осудили за передачу картин в Крым

Жовтневый суд Мариуполя признал двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея виновными в передаче на территорию Крыма 52 картин на общую сумму более 1 миллиона 320 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в феврале 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор об организации выставки «Русское и украинское искусство ХVIII-начала ХХ века». В этой связи из Крыма в Мариуполь были направлены 52 картины для экспозиции в музее до 27 мая 2014 года. Среди них были полотна Николая Самокиша, Константина Юона, Василия Кричевского, Станислава Жуковского, Архипа Куинджи и других известных мастеров.

Однако 19 марта директор Симферопольского художественного музея попросила вернуть произведения обратно из-за напряженной обстановки на Украине. В свою очередь, руководство Мариупольского краеведческого музея разрешило передать по описи картины представителю Симферопольского музея для последующей транспортировки в Крым.

Суд признал сотрудниц Мариупольского музея виновными в халатности и приговорил к лишению свободы на три года и запрету на один год занимать административно-хозяйственные должности. Однако дамы попали под амнистию и были освобождены из-под стражи.

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