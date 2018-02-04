В Мариуполе сотрудниц музея осудили за передачу картин в Крым

По версии следствия, в феврале 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор об организации выставки «Русское и украинское искусство ХVIII-начала ХХ века». В этой связи из Крыма в Мариуполь были направлены 52 картины для экспозиции в музее до 27 мая 2014 года. Среди них были полотна Николая Самокиша, Константина Юона, Василия Кричевского, Станислава Жуковского, Архипа Куинджи и других известных мастеров.

Однако 19 марта директор Симферопольского художественного музея попросила вернуть произведения обратно из-за напряженной обстановки на Украине. В свою очередь, руководство Мариупольского краеведческого музея разрешило передать по описи картины представителю Симферопольского музея для последующей транспортировки в Крым.