На проспекте Просвещения ограбили салон сотовой связи
Неизвестный вынес 76 тысяч рублей.
Неизвестный вынес 76 тысяч рублей.
Непритязательный грабитель посетил вчера вечером салон сотовой связи, что работает в доме № 67 на проспекте Просвещения. Примерно в десять часов вечера один из посетителей, уходят, прихватил с собой всю выручку. При этом на смартфоны
— Злоумышленник вошел в салон сотовой связи и стал угрожать физической расправой 26-летней
В указанном доме расположен салон «МТС». Когда на место примчалась полиция, грабителя уже и след простыл. По каким причинам незнакомец ограничился наличными, остается загадкой, но одной из причин могла стать спешка.
Сейчас люди в форме разыскивают преступника. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет за решеткой.