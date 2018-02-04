На проспекте Просвещения ограбили салон сотовой связи

Источник: Комсомольская правда

Непритязательный грабитель посетил вчера вечером салон сотовой связи, что работает в доме № 67 на проспекте Просвещения. Примерно в десять часов вечера один из посетителей, уходят, прихватил с собой всю выручку. При этом на смартфоны почему-то не посягнул.

— Злоумышленник вошел в салон сотовой связи и стал угрожать физической расправой 26-летней женщине-продавцу, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Мужчина похитил из кассового аппарата 76 тысяч рублей выручки и с места происшествия скрылся.

В указанном доме расположен салон «МТС». Когда на место примчалась полиция, грабителя уже и след простыл. По каким причинам незнакомец ограничился наличными, остается загадкой, но одной из причин могла стать спешка.