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20:33 (мск), источник: ivbg.ru

В Гатчине на полмиллиона обокрали недостроенный перинатальный центр

3 февраля трое злоумышленников проникли на стройплощадку перинатального центра и вынесли оттуда имущества почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает ведомство, преступники воспользовались тем, что площадка стройки не была никак огорожена. Они пригрозили расправой одному из рабочих и беспрепятственно проникли на территорию строящегося центра. Сообщается, что воры обчистили три контейнера и пять вагонов-бытовок, а их добычей стала оргтехника и электроинструменты.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в перинатальный центр, сроки сдачи которого сдвигались уже несколько раз, уже проникали воры. Тогда они были оперативно задержаны.

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