В Гатчине на полмиллиона обокрали недостроенный перинатальный центр
3 февраля трое злоумышленников проникли на стройплощадку перинатального центра и вынесли оттуда имущества почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает
3 февраля трое злоумышленников проникли на стройплощадку перинатального центра и вынесли оттуда имущества почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает
Как сообщает ведомство, преступники воспользовались тем, что площадка стройки не была никак огорожена. Они пригрозили расправой одному из рабочих и беспрепятственно проникли на территорию строящегося центра. Сообщается, что воры обчистили три контейнера и пять
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в перинатальный центр, сроки сдачи которого сдвигались уже несколько раз, уже проникали воры. Тогда они были оперативно задержаны.