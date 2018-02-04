В Гатчине на полмиллиона обокрали недостроенный перинатальный центр

Как сообщает ведомство, преступники воспользовались тем, что площадка стройки не была никак огорожена. Они пригрозили расправой одному из рабочих и беспрепятственно проникли на территорию строящегося центра. Сообщается, что воры обчистили три контейнера и пять вагонов-бытовок, а их добычей стала оргтехника и электроинструменты.