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18:38 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Ангарске: иномарка столкнулась с пассажирским автобусом

К счастью, в аварии никто не пострадал.

На зимних дорогах регулярно случаются аварии. Одна из них произошла в воскресенье, 4 февраля, в Ангарске. Столкнулись иномарка и пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 3. Фотографии в этот же день выложили в интернет очевидцы. По их версии, виновник ДТП — водитель легковушки, который не пропустил автобус. По факту произошедшего проходит проверка. Уточняется, что никто не пострадал.

За несколько дней это уже вторая авария с общественным транспортом в Ангарске. В четверг, 1 февраля, в самом центре города, на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса также столкнулись автобус и легковушка. Однако в том случае оказался виноват водитель рейсового автобуса «Ангарск — Усолье-Сибирское». Он не уступил и врезался в автомобиль Toyota Camry. 54-летняя пассажирка автобуса, жительница города Усолье-сибирское, получила травмы. Ее с переломом таза доставили в больницу.

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