Двое мужчин погибли в Омске при обрушении стены нежилого дома

Источник: РИА Новости

«В двухэтажном аварийном, уже расселенном доме обвалилась стена на двух мужчин 1966 и 1971 годов рождения. Мужчины не должны были там находиться — они постояльцы расположенного по соседству социального реабилитационного центра для алкоголезависимых, бездомных. По факту их гибели проводится проверка. Возможно, они разбирали стену», — сказала собеседник агентства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, мэрия Омска сообщает, что аварийный дом по адресу улица Нейбута, 96 был расселен в прошлом году. Для организации его сноса заключен договор между городским управлениям дорожного хозяйства и благоустройства и частной организацией — ИП Жеребцовым. Фирма должна была обеспечить охрану строения и безопасность.