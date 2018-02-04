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19:11 (мск), источник: РИА Новости

Двое мужчин погибли в Омске при обрушении стены нежилого дома

НОВОСИБИРСК, 4 фев — РИА Новости. Двое мужчин из социального реабилитационного центра в воскресенье погибли в Омске при обрушении стены в нежилом доме, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Источник: РИА Новости

«В двухэтажном аварийном, уже расселенном доме обвалилась стена на двух мужчин 1966 и 1971 годов рождения. Мужчины не должны были там находиться — они постояльцы расположенного по соседству социального реабилитационного центра для алкоголезависимых, бездомных. По факту их гибели проводится проверка. Возможно, они разбирали стену», — сказала собеседник агентства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, мэрия Омска сообщает, что аварийный дом по адресу улица Нейбута, 96 был расселен в прошлом году. Для организации его сноса заключен договор между городским управлениям дорожного хозяйства и благоустройства и частной организацией — ИП Жеребцовым. Фирма должна была обеспечить охрану строения и безопасность.

По предварительной информации, подрядчик работ по разбору аварийного дома в воскресенье не производил, добавили в горадминистрации.

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