ЧП в Усольском кадетском корпусе: пострадал один из воспитанников

В первых числах февраля ЧП произошло в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Пострадал один из воспитанников. Как стало известно СМИ, между курсантами была ссора, которая потом переросла в драку. Один из них схватил табуретку, которая подвернулась под руку, и запустил ею в своего оппонента. Сообщалось, что у него травма головы, якобы наложили несколько швов. Однако как сообщили в правоохранительных органах, серьезных травм у курсанта нет. Сейчас проходит проверка. Вся информация уточняется. Мать воспитанника гвардейского корпуса написала заявление.