ЧП в Усольском кадетском корпусе: пострадал один из воспитанников
Проводится проверка.
Проводится проверка.
В первых числах февраля ЧП произошло в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Пострадал один из воспитанников. Как стало известно СМИ, между курсантами была ссора, которая потом переросла в драку. Один из них схватил табуретку, которая подвернулась под руку, и запустил ею в своего оппонента. Сообщалось, что у него травма головы, якобы наложили несколько швов. Однако как сообщили в правоохранительных органах, серьезных травм у курсанта нет. Сейчас проходит проверка. Вся информация уточняется. Мать воспитанника гвардейского корпуса написала заявление.
Напомним, год назад название кадетского корпуса гремело во всех новостях. Его даже хотели закрыть. Над учебным заведением нависла угроза после того, как группа подростков в октябре избила сверстника. Вроде бы за то, что тот отказался отдать свои деньги. Парень уехал на такси в больницу Иркутска, там ему диагностировали амнезию и сотрясение мозга. Разразился скандал, завели уголовное дело.