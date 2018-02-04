В частном доме в Новосибирской области взорвался газ

ЧП произошло в районе обеда в селе Черновка Кочковского района. От очевидца в пожарно-спасательную часть поступил звонок о том, что в частном доме раздалось что-то, похожее на взрыв.

— Дом на двух хозяев, расположен на улице Чкалова, там произошел хлопок бытового газа, без последующего горения, — рассказывают в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Поскольку возгорание не произошло, и конструктивные элементы здания повреждены не были, помощь спасателей не потребовалась.

А вот помощь медиков пришлась кстати. Хозяев дома — 54-летнего мужчину и 56-летнюю женщину — госпитализировали в Центральную районную больницу Кочковского района.