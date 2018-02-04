Опубликовано видео сражения пилота Су-25 с боевиками в Сирии

Как пишут авторы канала, военный подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Российский штурмовик сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля, пилот катапультировался, а приземлившись, отстреливался от боевиков и погиб.

Ответственность за сбитый самолет взяла на себя боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России). Позднее выяснилось, что опубликованное видео принадлежит не им, а группировке «Джейш ан-Наср». Подконтрольное «Джебхат ан-Нусра» новостное агентство «Ибаа» выдало кадры с убитым пилотом за свои.