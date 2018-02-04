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18:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликовано видео сражения пилота Су-25 с боевиками в Сирии

Telegram-канал Directorate 4 опубликовал кадры боя, в который вступил с боевиками в Сирии пилот сбитого российского Су-25.

Как пишут авторы канала, военный подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Российский штурмовик сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля, пилот катапультировался, а приземлившись, отстреливался от боевиков и погиб.

Ответственность за сбитый самолет взяла на себя боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России). Позднее выяснилось, что опубликованное видео принадлежит не им, а группировке «Джейш ан-Наср». Подконтрольное «Джебхат ан-Нусра» новостное агентство «Ибаа» выдало кадры с убитым пилотом за свои.

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