В симферопольской луже маршрутка «ушла под землю»
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В крымской столице один из маршрутных автобусов провалился передними колесами под землю. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В крымской столице один из маршрутных автобусов провалился передними колесами под землю. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как сообщают пользователи одного из автофорумов, инцидент произошел на улице Ракетной. По их данным, маршрутка просела в траншею, которую ранее выкопали рабочие. А
Причем очевидцы сообщают, что это уже не первый случай за последнее время.
«Симферополь. Ракетная. Второй случай за полтора месяца. Маршрутка просела в траншею, ушли передние колеса. Доблестные
«Улица Ракетная. Последствия прокладки канализации на районе и изувеченной дороги. Дальше точно так же стоит легковой автомобиль», — пишет еще один очевидец.