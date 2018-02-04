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21:01 (мск), источник: РИА Крым

В симферопольской луже маршрутка «ушла под землю»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В крымской столице один из маршрутных автобусов провалился передними колесами под землю. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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Как сообщают пользователи одного из автофорумов, инцидент произошел на улице Ракетной. По их данным, маршрутка просела в траншею, которую ранее выкопали рабочие. А из-за сильного дождя яма оказалась подтоплена и определить ее глубину было невозможно.

Причем очевидцы сообщают, что это уже не первый случай за последнее время.

«Симферополь. Ракетная. Второй случай за полтора месяца. Маршрутка просела в траншею, ушли передние колеса. Доблестные строители-чинители, прокладывающие очередную трубу, по всей видимости, кое-как забросали траншею без утрамбовки. Водитель говорит, что земля просела прям под колесами», — пишет один из пользователей.

«Улица Ракетная. Последствия прокладки канализации на районе и изувеченной дороги. Дальше точно так же стоит легковой автомобиль», — пишет еще один очевидец.

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